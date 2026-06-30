Австралия запускает круглосуточную воздушную "охоту" на акул у пляжей

Власти сильно обеспокоены

Австралийские власти переходят к беспрецедентным мерам защиты отдыхающих после серии нападений акул. Уже с 1 июля десятки популярных пляжей будут круглосуточно находиться под наблюдением беспилотников с искусственным интеллектом, которые должны вовремя обнаруживать опасных хищников и предупреждать людей.

Решения были приняты после нескольких трагедий. В середине июня на пляже Куджи в Сиднее акула тяжело покалечила местную учительницу – женщине пришлось ампутировать руку. Кроме того, из-за появления больших белых акул власти были вынуждены на три дня закрыть знаменитый пляж Бонди-Бич. Ученые считают, что изменение климата и повышение температуры океана меняют маршруты миграции морских обитателей, из-за чего хищники часто оказываются рядом с побережьем.

Правительство Австралии направит 34 миллиона австралийских долларов на закупку новых дронов и развитие технологий искусственного интеллекта. Главная задача – значительно увеличить количество воздушных патрулей, чтобы быстрее выявлять акул, приближающихся к местам массового отдыха.

Оснащенные искусственным интеллектом аппараты способны обнаруживать акул под водой, а при возникновении угрозы зависать над местом и включать мощную сирену, предупреждая людей об опасности. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

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