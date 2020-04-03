Основатель легендарной компании оказался в центре пандемии

В Италии скончался дизайнер Серджио Росси, основатель марка обуви премиум-класса. Сообщается, что 85-летний модельер умер от осложнений после коронавируса в городе Чезена.

О смерти дизайнера сообщил гендиректор его компании Риккардо Шиутто порталу WWR. Последние недели Серджио Росси находился на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных COVID-19.

Серджио Росси основал собственную марку обуви в 1951 году. Она быстро завоевала успех по всему миру и перешла в сегмент премиум-класса.