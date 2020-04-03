Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Знаменитый дизайнер умер от коронавируса

продолжениеЕвропейские страны разругались из-за коронавируса
Основатель легендарной компании оказался в центре пандемии

В Италии скончался дизайнер Серджио Росси, основатель марка обуви премиум-класса. Сообщается, что 85-летний модельер умер от осложнений после коронавируса в городе Чезена. 

О смерти дизайнера сообщил гендиректор его компании Риккардо Шиутто порталу WWR. Последние недели Серджио Росси находился на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных COVID-19. 

Серджио Росси основал собственную марку обуви в 1951 году. Она быстро завоевала успех по всему миру и перешла в сегмент премиум-класса. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков

Точный и правдивый астрологический прогноз

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей