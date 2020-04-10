Билл Гейтс: пандемия повторится через 20 лет
Эпидемии из-за появления новой инфекции будут возникать в мире каждые 20 лет. В этом убежден основатель Microsoft Билл Гейтс. Но в силах лидеров государств управлять масштабами распространения заболевания.
По мнению Гейтса, нынешняя пандемия из-за COVID-19 могла обойтись странам гораздо дешевле, если бы правительства, в том числе США, готовились к потенциальной вирусной опасности так же, как поддерживают военную обороноспособность.
"Каждые 20 лет из-за большого числа путешествий по миру страны будет захватывать новый вирус, – сказал компьютерный гений изданию Financial Times. – Поэтому должны быть готовы резервные средства для диагностики и лечения, площадки для разработки вакцин, системы быстрого оповещения населения". В противном случае получится, как сейчас, – борьба со вспышкой нового вируса будет стоить триллионы долларов.
По мнению Гейтса, удар, который сегодня нанесен глобальному ВВП, сильнейший в истории. Однако многие ведут себя так, будто не понимают, насколько все взаимосвязано. К примеру, некоторые страны собираются отменить карантин в ближайшее время, как только у них наладится ситуация.
"Важно осознать, что все придет в норму, только если будет вакцинирована большая часть планеты", – настаивает Гейтс.
Сейчас в разных странах уже идут испытания препаратов от COVID-19, в том числе на обезьянах. Это означает, что производство вакцины начнется скоро, но не раньше, чем через полгода. До этого времени редкий человек не будет инфицирован, полагают медики.
На данный момент количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек. В России на 10 апреля выявлено около 12 тыс. случаев.
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