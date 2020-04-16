Врач мог заразить десятки людей

Стоматолог одной из частных клиник в Сахалинской области оказался носителем коронавирусной инфекции. При этом врач продолжал прием пациентов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на своей странице в "Фейсбук".



Инцидент произошел в городе Поронайск. Как сообщил глава области, "крайне несознательному стоматологу" было предписано соблюдение режима самоизоляции, однако врач пренебрегал указаниями Роспотребнадзора и продолжал принимать пациентов. Мужчина проводил время дома до прихода контролирующих соблюдение режима врачей, а после ухода медицинских сотрудников отправлялся на работу или по делам.

В итоге выяснилось, что мужчина болен СOVID-19. Стоматолога госпитализировали, всех его пациентов направили на обследование и взяли у них анализы на коронавирус.

Комментируя данную ситуацию, глава Сахалинской области подчеркнул: если окажется, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему применят самые строгие меры ответственности.

При этом в пресс-службе правительства региона уточнили, что согласно законодательству, к сахалинцу могут быть применены меры вплоть до уголовной ответственности. Ответственность по УК РФ наступит, если будут подтверждены факты заражения им других лиц из-за нарушения предписания Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19. Шесть человек вылечились, 800 находятся на карантине.