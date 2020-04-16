Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: в России умерла самая молодая пациентка с коронавирусом

СМИ: в России умерла самая молодая пациентка с коронавирусом
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
продолжениеГосдума подготовит поправки в Налоговый кодекс об освобождении врачей от НДФЛ
Зараженная девушка была на четвертом месяце беременности

В Дагестане скончалась 27-летняя пациентка с диагнозом COVID-19. Беременная девушка стала самой молодой жертвой коронавируса в России – до этого от китайской инфекции умирали в основном пожилые или страдающие хроническими заболеваниями люди. О смерти пациентки сообщили СМИ со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

Девушка обратилась к врачам днем 15 апреля, и ей диагностировали коронавирус. По некоторым данным, состояние пациентки было крайне тяжелым, и уже вечером она умерла в инфекционной больнице Махачкалы от двусторонней пневмонии.

Зараженная коронавирусом была на четвертом месяце беременности, сообщает телеканал "360". По информации источника в Министерстве здравоохранения, девушка 1993 г. р. жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района.

Таким образом, она стала самой молодой умершей в России пациенткой с диагнозом COVID-19, пишет "Царьград".

В России за последние сутки жертвами коронавируса стали 34 человека и еще 3448 заразились. Всего от COVID-19 скончались 232 пациента.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей