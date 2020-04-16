Зараженная девушка была на четвертом месяце беременности

В Дагестане скончалась 27-летняя пациентка с диагнозом COVID-19. Беременная девушка стала самой молодой жертвой коронавируса в России – до этого от китайской инфекции умирали в основном пожилые или страдающие хроническими заболеваниями люди. О смерти пациентки сообщили СМИ со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

Девушка обратилась к врачам днем 15 апреля, и ей диагностировали коронавирус. По некоторым данным, состояние пациентки было крайне тяжелым, и уже вечером она умерла в инфекционной больнице Махачкалы от двусторонней пневмонии.

Зараженная коронавирусом была на четвертом месяце беременности, сообщает телеканал "360". По информации источника в Министерстве здравоохранения, девушка 1993 г. р. жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района.

Таким образом, она стала самой молодой умершей в России пациенткой с диагнозом COVID-19, пишет "Царьград".

В России за последние сутки жертвами коронавируса стали 34 человека и еще 3448 заразились. Всего от COVID-19 скончались 232 пациента.