Москва не отменит карантин в середине мая
Правительство вместе с Госсоветом должно до 5 мая представить президенту план выхода/отказа с (от) карантина. Регионы могут начать реализовывать его с 12 мая, но только на принципах разумности – исходя из эпидемиологической ситуации. Иначе запретительные меры придется возвращать. Дело в том, что остается очень высоким риск получения второй волны пандемии.
При этом в Роспотребнадзоре предположили, что пик эпидемии в стране может прийтись на середину мая. А это значит, что отменять “добровольную самоизоляцию” сразу после 11 мая не будут, скорее, это произойдет ближе к июню.
С другой стороны, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит положительную тенденцию по заболеваемости COVID-19 в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее мнению, темп роста заболеваемости последние десять дней снижается. "Конечно, нам нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели... Надеемся, мы сможем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер", – сказала она.
Что касается Москвы, то ситуация здесь очень печальная. На 28 апреля в столице умерло рекордное количество людей от коронавируса – 67 человек (!). Тенденция не очень: 27 апреля в столице зафиксировали 44 смерти в сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля – 38 человек, 24 апреля – 41 человек, 23 апреля – 37 человек. Всего в российской столице с начала пандемии было обнаружено 50,6 тысячи людей с коронавирусом.
На долю Москвы приходится более половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших. И понятно, почему Москва бьет все отрицательные рекорды: в столице самая большая скученность народа, именно в Москву из-за границы вернулись несколько десятков тысяч человек. Все это говорит о том, что и выходить с карантина столица будет последней. Или одной из последних. Поэтому надежды на то, что с 11 мая столица получит какие-то сильные послабления ограничительных мер, особенно не стоит.
А вот какой регион скорее всего отменит ограничительные меры? Так, в пятерку регионов, где меньше всего больных COVID-19, вошли Ненецкий национальный округ, республика Крым и Омская область, а также Кемеровская и Курганская области.
На утро 29 апреля в России подтверждено 99,4 тыс. случаев заражения COVID-19. Сегодня, к сожалению, будет уже больше. Сидите дома.
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