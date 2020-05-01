Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинские политики устроили вечеринку во время карантина

Украинские политики устроили вечеринку во время карантина
Фото: pixabay.com
Местом для торжества был выбран роскошный ресторан в центре Киева

Карантин – празднику не помеха. Такого принципа, очевидно, придерживались представители партии "Слуга народа", когда решили провести застолье в одном из дорогих ресторанов столицы Украины. 

Несмотря на то, что в период всеобщей самоизоляции заведение, совладельцем которого, по информации в СМИ, является тесть бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова Владимир Белыба, работает только на доставку, для чиновников было сделано исключение. 

В веселом застолье приняли участие глава секретариата аграрного комитета Александр Старинец и депутаты от партии президента Владимира Зеленского Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон. Кто еще присутствовал на вечере – сказать трудно. Журналистам удалось заметить только названых выше чиновников. 

"Страна.ua" информирует, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, живущий в здании, где находится ресторан, вызвал стражей порядка. Однако к моменту их прибытия участники  праздника уже успели разъехаться. 

Отметим, что на Украине в связи с пандемией появилось огромное количество проблем. И без того слабая экономика государства начала давать сбои еще чаще, чем обычно. Сотрудники сферы сельского хозяйства, фермеры, решили организовать митинги, направленные на борьбу с карантинными мерами. 

Из-за закрытия подавляющего числа торговых точек свое недовольство выразили не только производители, но и простые граждане, мечтающие без проблем купить продукты домой. Например, в Каменском разъяренные жители отказались покидать площадь закрытого на карантин рынка. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Начните день с улыбки: смешные анекдоты на 1 мая

Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

938 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей