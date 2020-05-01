Украинские политики устроили вечеринку во время карантина
Карантин – празднику не помеха. Такого принципа, очевидно, придерживались представители партии "Слуга народа", когда решили провести застолье в одном из дорогих ресторанов столицы Украины.
Несмотря на то, что в период всеобщей самоизоляции заведение, совладельцем которого, по информации в СМИ, является тесть бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова Владимир Белыба, работает только на доставку, для чиновников было сделано исключение.
В веселом застолье приняли участие глава секретариата аграрного комитета Александр Старинец и депутаты от партии президента Владимира Зеленского Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон. Кто еще присутствовал на вечере – сказать трудно. Журналистам удалось заметить только названых выше чиновников.
"Страна.ua" информирует, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, живущий в здании, где находится ресторан, вызвал стражей порядка. Однако к моменту их прибытия участники праздника уже успели разъехаться.
Отметим, что на Украине в связи с пандемией появилось огромное количество проблем. И без того слабая экономика государства начала давать сбои еще чаще, чем обычно. Сотрудники сферы сельского хозяйства, фермеры, решили организовать митинги, направленные на борьбу с карантинными мерами.
Из-за закрытия подавляющего числа торговых точек свое недовольство выразили не только производители, но и простые граждане, мечтающие без проблем купить продукты домой. Например, в Каменском разъяренные жители отказались покидать площадь закрытого на карантин рынка.
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