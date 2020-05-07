Выборы президента Польши перенесли из-за COVID-19
Польские власти решили перенести выборы президента. Причиной такого решения стала ситуация с пандемией коронавируса. Ранее выборы главы государства были назначены на 10 мая.
На фоне эпидемии COVID-19 польские депутаты предлагали провести голосование в онлайн-режиме. Однако эту инициативу заблокировала верхняя палата польского парламента (сената), сообщает сайт "Комсомольская правда". При этом полномочия действующего президента Анджея Дуды заканчиваются летом 2020 года.
Сложившаяся ситуация вынудила польские власти перенести голосование. Лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции – глава политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин – сообщили, что новая дата голосования будет объявлена спикером сейма позже, передает "Польское агентство печати".
При этом политики отметили, что это вынужденное решение, продиктованное несговорчивостью оппозиции. Депутаты были намерены не откладывать выборы и провести их "в этом году в установленные в Конституции сроки".
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