Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

Российские элиты из правительственных и бизнес-кругов уже с апреля имеют открытый доступ к вакцине против коронавируса, разработанной в НИЦ имени Гамалеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно приведенным данным, РФ является одной из первых стран-разработчиков лекарства против инфекции. Для вакцинации "верхов", куда вошли порядка десяти человек, привлекли сотни сотрудников.

Как отмечает источник, в тот момент российская элита имела возможность поставить себе прививку в качестве эксперимента. Такие меры были предприняты для безопасности всех участников.

По данным СМИ, один из представителей российской элиты сделал себе прививку ради нормальной жизни и дальнейшего участия в деловых мероприятиях. Остальные участники, ставшие такими же добровольцами, пожаловались на температуру и боли в мышечных тканях. Часть отказалась от процедуры из соображений безопасности. А один из магнатов заявил об отказе, так как ему сообщили, что для изучения всех возможных рисков потребуется минимум год работы.

В тот момент, заявляет Blomberg, компании "Русал" и "ФосАгро" имели доступ к разработке. Представители организаций отказались давать комментарии по этому поводу.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что, предположительно, вакцина против коронавирусной инфекции станет доступной для россиян уже в середине августа 2020 года. Вакцинация будет проводиться на бесплатной основе, так как препарат не поступит в продажу в отечественные аптеки в ближайшее время.