Исследователи из РФ признаны коллегами из мирового научного сообщества

Авторитетный международный журнал The Lancet разместил на своих страницах статью, посвященную исследованиям разработанной российскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Статья опубликована по итогам первых двух этапов испытаний, доказавших безопасность и эффективность препарата. Материал был подготовлен экспертами из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Эта публикация не будет единственной – в именитом журнале вскоре появится целый цикл статей, посвященных вакцине «Спутник V».

Так, в сентябре на страницах The Lancet будет опубликован материал о результатах испытания вакцины на животных. Препарат был протестирован на трансгенных мышах, приматах, а также сирийских хомяках. В ходе этих исследований, российское средство продемонстрировало стопроцентную защитную эффективность.

Сейчас уже запущено пострегистрационное клиническое испытание. В процессе участвуют 40 тыс. добровольцев. Информация о ходе этого этапа и его результатах будет обнародована во второй половине осени.

Научная публикация в таком авторитетном издании говорит о том, разработанный российскими учеными препарат доказал свою безопасность и эффективность.

В материале подробно расписаны характеристики вакцины, которые демонстрируют ее преимущество над другими средствами, находящимися только на этапе разработки.

Так, в публикации указано, что в ходе первых двух этапов испытаний вакцины не выявлено серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом известно, что данный показатель у других препаратов составляет от 1% до 25%.

Кроме того, у абсолютно числа участников испытаний препарат сформировал устойчивый иммунный ответ. Отмечается, что уровень антител у привитых в полтора раза выше, чем у людей, перенесших заражение коронавирусом. У британского препарата компании AstraZeneca, например, эти показатели оказались равны.

Кроме того, ученые центра Гамалеи подобрали оптимально безопасную дозировку, которая позволила достичь высоких результатов формирования иммунной защиты у 100% привитых.

Отмечается, что применение двух различных векторов – на основе аденовируса человека 5 и 26 серотипов – в двух отдельных уколах, позволяет получить максимальную эффективность. Как поясняют ученые, когда используется один вектор, иммунитет начинает реагировать и отвергает вакцину во второй прививке. Использование двух векторов является несомненным преимуществом российской вакцины, так как обеспечивает ее восприимчивость организмом.

В материале также рассказывается о исследованиях прошлых лет, которые доказали безопасность применения препаратов на базе аденовирусов человека. Так, за период в почти 70 лет было осуществлено порядка 250 клинических испытаний, итоги которых подтвердили безопасность подобных препаратов. Кроме этого, на протяжении многих лет лекарственные средства на основе аденовирусных векторов используются в медицине.

Стоит отметить, что число добровольцев, на которых был опробован "Спутник V" на первых двух этапах испытаний, в четыре раза выше, чем у британской компании AstraZeneca.

В статье указано, что американские и британские власти уже изъявили желание пойти по пути РФ в вопросе ускоренной регистрации препаратов для вакцинирования. При этом регуляторы этих государств допускают возможность такой процедуры только для препаратов, уже доказавших эффективность и безопасность.

В настоящий момент этим требованиям соответствует только платформа на основе аденовирусных векторов человека. За многие годы она доказала свою безопасность.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем комментарии по поводу публикации статьи в одном из самых авторитетных международных журналов подчеркнул, что данное событие говорит о том, что российские исследователи признаны коллегами из мирового научного сообщества.

Статья в The Lancet демонстрирует готовность российской стороны к открытому диалогу. Публикация также стала убедительным ответом критикам "Спутника V", так как предоставила широкому читателю обширную доказательную базу эффективности вакцины.

Эксперт также напомнил, что в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки важно дать людям эффективный препарат, который может спасти тысячи жизней. Также важно обеспечить их безопасность, поэтому препарат должен быть таким же надежным и хорошо изученным, как "Спутника V".

Напомним, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавирусной инфекции. 11 августа препарат получил свидетельство о регистрации Минздрава РФ.

Детальную информацию о вакцине "Спутник V" можно посмотреть на сайте sputnikvaccine.com.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.