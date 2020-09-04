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Авторитетный международный журнал The Lancet разместил на своих страницах статью, посвященную исследованиям разработанной российскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
Статья опубликована по итогам первых двух этапов испытаний, доказавших безопасность и эффективность препарата. Материал был подготовлен экспертами из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Эта публикация не будет единственной – в именитом журнале вскоре появится целый цикл статей, посвященных вакцине «Спутник V».
Так, в сентябре на страницах The Lancet будет опубликован материал о результатах испытания вакцины на животных. Препарат был протестирован на трансгенных мышах, приматах, а также сирийских хомяках. В ходе этих исследований, российское средство продемонстрировало стопроцентную защитную эффективность.
Сейчас уже запущено пострегистрационное клиническое испытание. В процессе участвуют 40 тыс. добровольцев. Информация о ходе этого этапа и его результатах будет обнародована во второй половине осени.
Научная публикация в таком авторитетном издании говорит о том, разработанный российскими учеными препарат доказал свою безопасность и эффективность.
В материале подробно расписаны характеристики вакцины, которые демонстрируют ее преимущество над другими средствами, находящимися только на этапе разработки.
Так, в публикации указано, что в ходе первых двух этапов испытаний вакцины не выявлено серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом известно, что данный показатель у других препаратов составляет от 1% до 25%.
Кроме того, у абсолютно числа участников испытаний препарат сформировал устойчивый иммунный ответ. Отмечается, что уровень антител у привитых в полтора раза выше, чем у людей, перенесших заражение коронавирусом. У британского препарата компании AstraZeneca, например, эти показатели оказались равны.
Кроме того, ученые центра Гамалеи подобрали оптимально безопасную дозировку, которая позволила достичь высоких результатов формирования иммунной защиты у 100% привитых.
Отмечается, что применение двух различных векторов – на основе аденовируса человека 5 и 26 серотипов – в двух отдельных уколах, позволяет получить максимальную эффективность. Как поясняют ученые, когда используется один вектор, иммунитет начинает реагировать и отвергает вакцину во второй прививке. Использование двух векторов является несомненным преимуществом российской вакцины, так как обеспечивает ее восприимчивость организмом.
В материале также рассказывается о исследованиях прошлых лет, которые доказали безопасность применения препаратов на базе аденовирусов человека. Так, за период в почти 70 лет было осуществлено порядка 250 клинических испытаний, итоги которых подтвердили безопасность подобных препаратов. Кроме этого, на протяжении многих лет лекарственные средства на основе аденовирусных векторов используются в медицине.
Стоит отметить, что число добровольцев, на которых был опробован "Спутник V" на первых двух этапах испытаний, в четыре раза выше, чем у британской компании AstraZeneca.
В статье указано, что американские и британские власти уже изъявили желание пойти по пути РФ в вопросе ускоренной регистрации препаратов для вакцинирования. При этом регуляторы этих государств допускают возможность такой процедуры только для препаратов, уже доказавших эффективность и безопасность.
В настоящий момент этим требованиям соответствует только платформа на основе аденовирусных векторов человека. За многие годы она доказала свою безопасность.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем комментарии по поводу публикации статьи в одном из самых авторитетных международных журналов подчеркнул, что данное событие говорит о том, что российские исследователи признаны коллегами из мирового научного сообщества.
Статья в The Lancet демонстрирует готовность российской стороны к открытому диалогу. Публикация также стала убедительным ответом критикам "Спутника V", так как предоставила широкому читателю обширную доказательную базу эффективности вакцины.
Эксперт также напомнил, что в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки важно дать людям эффективный препарат, который может спасти тысячи жизней. Также важно обеспечить их безопасность, поэтому препарат должен быть таким же надежным и хорошо изученным, как "Спутника V".
Напомним, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавирусной инфекции. 11 августа препарат получил свидетельство о регистрации Минздрава РФ.
Детальную информацию о вакцине "Спутник V" можно посмотреть на сайте sputnikvaccine.com.
Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.
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