Ведущий медицинский журнал опубликовал результаты испытаний российской вакцины

Ведущий медицинский журнал опубликовал результаты испытаний российской вакцины
Фото: АГН Москва
Исследователи из РФ признаны коллегами из мирового научного сообщества

Авторитетный международный журнал The Lancet разместил на своих страницах статью, посвященную исследованиям разработанной российскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Статья опубликована по итогам первых двух этапов испытаний, доказавших безопасность и эффективность препарата. Материал был подготовлен экспертами из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Эта публикация не будет единственной – в именитом журнале вскоре появится целый цикл статей, посвященных вакцине «Спутник V».

Так, в сентябре на страницах The Lancet будет опубликован материал о результатах испытания вакцины на животных. Препарат был протестирован на трансгенных мышах, приматах, а также сирийских хомяках. В ходе этих исследований, российское средство продемонстрировало стопроцентную защитную эффективность.

Сейчас уже запущено пострегистрационное клиническое испытание. В процессе участвуют 40 тыс. добровольцев. Информация о ходе этого этапа и его результатах будет обнародована во второй половине осени.

Научная публикация в таком авторитетном издании говорит о том, разработанный российскими учеными препарат доказал свою безопасность и эффективность.

В материале подробно расписаны характеристики вакцины, которые демонстрируют ее преимущество над другими средствами, находящимися только на этапе разработки.

Так, в публикации указано, что в ходе первых двух этапов испытаний вакцины не выявлено серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом известно, что данный показатель у других препаратов составляет от 1% до 25%.

Кроме того, у абсолютно числа участников испытаний препарат сформировал устойчивый иммунный ответ. Отмечается, что уровень антител у привитых в полтора раза выше, чем у людей, перенесших заражение коронавирусом. У британского препарата компании AstraZeneca, например, эти показатели оказались равны.

Кроме того, ученые центра Гамалеи подобрали оптимально безопасную дозировку, которая позволила достичь высоких результатов формирования иммунной защиты у 100% привитых.

Отмечается, что применение двух различных векторов – на основе аденовируса человека 5 и 26 серотипов – в двух отдельных уколах, позволяет получить максимальную эффективность. Как поясняют ученые, когда используется один вектор, иммунитет начинает реагировать и отвергает вакцину во второй прививке. Использование двух векторов является несомненным преимуществом российской вакцины, так как обеспечивает ее восприимчивость организмом.

В материале также рассказывается о исследованиях прошлых лет, которые доказали безопасность применения препаратов на базе аденовирусов человека. Так, за период в почти 70 лет было осуществлено порядка 250 клинических испытаний, итоги которых подтвердили безопасность подобных препаратов. Кроме этого, на протяжении многих лет лекарственные средства на основе аденовирусных векторов используются в медицине.

Стоит отметить, что число добровольцев, на которых был опробован "Спутник V" на первых двух этапах испытаний, в четыре раза выше, чем у британской компании AstraZeneca.

В статье указано, что американские и британские власти уже изъявили желание пойти по пути РФ в вопросе ускоренной регистрации препаратов для вакцинирования. При этом регуляторы этих государств допускают возможность такой процедуры только для препаратов, уже доказавших эффективность и безопасность.

В настоящий момент этим требованиям соответствует только платформа на основе аденовирусных векторов человека. За многие годы она доказала свою безопасность.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем комментарии по поводу публикации статьи в одном из самых авторитетных международных журналов подчеркнул, что данное событие говорит о том, что российские исследователи признаны коллегами из мирового научного сообщества.

Статья в The Lancet демонстрирует готовность российской стороны к открытому диалогу. Публикация также стала убедительным ответом критикам "Спутника V", так как предоставила широкому читателю обширную доказательную базу эффективности вакцины.

Эксперт также напомнил, что в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки важно дать людям эффективный препарат, который может спасти тысячи жизней. Также важно обеспечить их безопасность, поэтому препарат должен быть таким же надежным и хорошо изученным, как "Спутника V".

Напомним, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавирусной инфекции. 11 августа препарат получил свидетельство о регистрации Минздрава РФ.

Детальную информацию о вакцине "Спутник V" можно посмотреть на сайте sputnikvaccine.com.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Ольга ФЕДОРОВА

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