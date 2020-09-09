Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября

Медики вылечили еще 6409 пациентов

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежие данные по эпидемиологической обстановке в стране. По последним сведениям, за весь период пандемии в России заразились 1041007 жителей.

При этом за последние сутки специалисты выявили еще 5218 случаев заболевания опасным вирусом в 83 регионах.

Москва по-прежнему, на первом месте по числу новых случаев заражения. В столице тест на коронавирус дал положительный результат у 642 человек. На втором месте – Санкт-Петербург. В Северной столице заразились еще 218 горожан. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область со 164 заболевшими.

За прошедшие сутки вирус стал причиной смерти 142 россиян. За все время буйства эпидемии, по последним данным, умерли 18135 человек.

При этом побороть опасный недуг удалось еще 6409 пациентам. За все время врачи полностью вылечили от коронавируса 856458 граждан.

Недавно отмечалось, что ситуация с коронавирусом и последовавшим за ним экономическим кризисом показала властям, как важно поддерживать граждан страны ради сохранения социальной стабильности. Так, стало известно, что в России могут ввести минимальный гарантированный доход.