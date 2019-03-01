Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

После новостей о новых антироссийских санкциях США многие заговорили о резком повышении курса иностранной валюты. Были те, кто прочили взлет доллара до 75 руб., а курса евро до 85 рублей. О том, что будет происходить на валютном рынке, "Утру" рассказали эксперты.

"По моему мнению, март пройдет спокойно. Без потрясений, принятия санкций и связанного с ними резкого понижения курса российской национальной валюты. 27 февраля в США произошло важнейшее событие", – рассказал криптоинвестор Олег Чеботарев.

"И это не встреча президента Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, а пятичасовой, можно назвать его и так, допрос бывшего юриста Трампа Майкла Коэна в комитете надзора Конгресса США, в котором он наговорил так много, что это может быть использовано как основание для начала формирования обвинений для импичмента президенту Трампу. Соответственно, времени, желания и необходимости тратить усилия на межпартийные соглашения по принятию законопроекта об очередном пакете санкций у американских законодателей просто не будет в ближайшие 2-3 месяца", – считает эксперт.

По его словам, в пользу положительного развития ситуации на валютном рынке в марте говорит и прогноз одного из крупнейших мировых финансовых институтов банка JPMorgan Chase & Co.

"Специалисты еще в октябре прошлого года предсказывали, что курс доллара в марте 2019 года сильно не изменится и составит приблизительно 65,75 рублей. Эксперты банка, как мы видим, успешно спрогнозировали курс российской валюты, объясняя его стабильность правильными действиями ЦБ РФ и растущей ценой на нефть",

– сказал Чеботарев.

Роман Макаров, глава сервиса онлайн-кредитования “Робот Займер”, в разговоре с "Утром" отметил, что базовый прогноз курса рубля на весну – диапазон 66-68 руб./доллар.

"В случае введения новых санкций возможны кратковременные скачки доллара за отметку в 70 рублей. Фундаментальных причин для его закрепления на этом уровне нет. Для евро наиболее вероятен диапазон 75-77 рублей. Кроме того, Центробанк будет реагировать на ослабление рубля поднятием ключевой ставки и снижением объемов покупок валюты",

– считает специалист.

В марте 2019 г. российская валюта может переживать не самые хорошие времена.

"Российские активы и рубль слишком быстро выросли в цене за последнее время, поэтому некоторые зарубежные инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль и вывести ее в инвалюту, особенно если санкционный вопрос будет накаляться. Ждем и неблагоприятного мая – в этом месяце многие иностранные инвесторы фиксируют прибыль и уходят на каникулы. К тому же велик риск введения новых санкций в конце весны – начале лета. Соответственно, рублевая прибыль, полученная на российском рынке, будет конвертироваться в иностранную валюту и оказывать давление на рубль", – резюмировал Макаров.