Через полвека на Земле исчезнет все живое

Массовому вымиранию поспособствует человек

Неутешительный прогноз выдали датские ученые. По их словам, массовое вымирание грозит млекопитающим.

В течение 50 лет они будут постепенно исчезать, что в итоге приведет к их полному исчезновению, поскольку восстановление биоразнообразия станет невозможно.

Свой труд исследователи из Орхусского университета опубликовали на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. В статье сказано, что все живое на Земле убьет человек – точнее, его деятельность.

Применив знания о том, как будет меняться среда, ученые создали проекцию и пришли к выводу, что запущенный процесс уже не остановить. Первыми исчезнут крупнейшие представители фауны.

К слову, о массовой гибели говорилось еще 10 лет назад. Эту тему поднимал Международный союз охраны природы. Тогда шла речь о том, что в ближайшие полвека планета лишится 99,9% обитателей, находящихся на грани вымирания.