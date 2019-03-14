Нехватка витаминов опасна для психического здоровья

B 12 очень важен для синтеза полезных молекул

Ученые из университета США выяснили, что хронический недостаток B12 резко ослабляет иммунитет и приводит к накоплению токсинов во всех внутренних органах.



Чтобы подтвердить свои выводы, специалисты провели опыт на червях.

"Мы неожиданно обнаружили, что один из типов пищи резко повышал стойкость червей к стрессовым факторам и патогенам. Ключевое различие между ними заключалось в том, как много витамина В12 присутствовало в них",

– рассказывает один из ученых журналу PLoS Genetics.

Все дело в том, что организм человека и многих животных не способен сам синтезировать некоторые важные молекулы, например, 9 аминокислот и витамины. Поэтому нам надо получать извне – с едой или комплексами добавок.

Особое значение для человеческого тела имеет В12 – эта одна из самых сложных молекул. Она формирует новые копии ДНК, помогает работать некоторым белкам и участвует в созревании клеток крови. Если организму не хватает этого витамина, то будет развиваться хроническая усталость, малокровие и шизофрения. А если витамина будет много, но мутации в ДНК будут накапливаться быстрее.

Негативные эффекты были обнаружены случайно с помощью пищевых смесей для червей. И тот, и другой тип еды изготавливается из перемолотых фрагментов обычной кишечной палочки, отличающиеся друг от друга. Одни могли поглощать В12, а другие нет.

Черви, получавшие витамин были устойчивее в неблагоприятным факторам среды. А его недостаток вел к накоплению разложившихся аминокислот внутри митохондрий, что вызывало проблемы с иммунитетом.

Как надеются исследователи, их опыты помогут уточнить роль витамина В12 и в процессе старения, и накопления мутаций в клетках, и понять, можно ли перенести эти выводы на человека.

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