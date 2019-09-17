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Смертельное промедление: затягивать с лечением рака нельзя

Промедление смерти подобно: затягивать с лечением рака нельзя
Фото: www.globallookpress.com
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Американские ученые нашли новый способ повысить эффективность лечения

Специалисты Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна в Бронксе (Нью-Йорк) пришли к выводу, что задержка лечения на срок от 60 дней и больше приводит к уменьшению выживаемости пациентов и повышению риска рецидива онкологических заболеваний головы и шеи.

Как сообщает Medical Хpress, медики проанализировали 956 больных с первичным плоскоклеточным раком головы и шеи, получавших лечение с февраля 2005 г. по июль 2017 года. Отмечается, что промедление в лечении в течение свыше 60 дней наблюдалась у 20,8% больных. Причинами ее стали пропущенные визиты к онкологу (21,2%), отказ от лечения (13,6%), долгая оценка состояния (20% пациентов).

Эксперты считают, что выявление причин задержки лечения и оценка последствий этого фактора поможет пациентам с повышенным риском заболеваний, а также тем больным, которые принадлежат к наименее защищенным социальным группам. 

Валентина МАЙОРОВА
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