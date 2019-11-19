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Вместо антибиотиков: раскрыты лечебные свойства соли

Вместо антибиотиков: раскрыты лечебные свойства соли
Фото: pixabay.com
Белый минерал запускает защитные функции организма

Здоровое питание предполагает отказ от соли. Однако может получится обратный эффект, предупреждают американские ученые.   

Ведь без хлорида натрия организм атакуют вирусы. Доказано во время эксперимента на мышах.  

Группа грызунов, которые пили не пресную воду, а подсоленную, давала отпор болезням, пишут "Актуальные новости". Не исключено, что природный минерал оберегал древних людей от инфекций, когда еще не было лекарств.

Исследователи предполагают, что организм научился противостоять микробам именно благодаря соли, уточняет "ФедералПресс". Получается, она может заменить антибиотики. 

Но не стоит забывать, что переизбыток белого минерала плохо сказывается на работе сердце и сосудах. Не зря же некоторые не сахар, а соль называют белой смертью. 

Ксения АНДРЕЕВА

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