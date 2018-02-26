Виновная в смерти "пьяного" мальчика нашла новые оправдания

В четверг, 1 марта, будут рассмотрены апелляции участников резонансного дела

Защита виновной в резонансном деле о "пьяном" мальчике предъявила ряд претензий к следственному эксперименту и проведению автотехнической экспертизы и потребует повторных процедур с учетом новых подробностей. Адвокат осужденной Наталья Куракина намерена озвучить выводы независимого специалиста А. Сака, компетенцию которого суд первой инстанции буквально высмеял на заседании.

Напомним, в ноябре прошлого года в громкой истории вместо точки было поставлено многоточие. Тогда виновницу ДТП 31-летнюю Ольгу Алисову суд приговорил к трем годам колонии поселения. Кроме того, она должна была выплатить отцу мальчика Роману Шимко 2,5 млн рублей. В четверг, 1 марта, будут рассмотрены апелляции участников резонансного дела.

Согласно новым заключениям Сака, апрельское ДТП – это несчастный случай. Ведь скорость Hyundai Solaris Алисовой не превышала 16,7 км/час. К такому выводу эксперт пришел, исходя из ряда параметров, в том числе длины проезжей части.

Кроме того, он ссылается на записи с камер видеонаблюдения, которые сняли автомобиль до аварии. При этом следствие определяло скорость Solaris на основе показаний свидетелей Анастасии Кузнецовой и Валентина Дроздова, которые, как полагает эксперт, необъективны.

Ошибочными выводы следствия Сак называет еще и потому, что в эксперименте участвовал автомобиль другого цвета и марки: вместо черного Hyundai Solaris Алисовой была белая Lada 217030, за рулем которой находился водитель-статист.

Эксперт усмотрел в реконструкции ДТП ряд неточностей, например, отсутствие "голых" кустов, из-за которых свидетельница Кузнецова наблюдала за роковой аварией.

"Автомобили были разного цвета, габаритов, оснащены разными коробками передач (5-ступенчатая "механика" у Lada и четырехступенчатый "автомат" у Solaris) отличается и время проведения эксперимента – вместо 19 часов он состоялся в солнечный день.

Кроме того, следственный эксперимент проводился при отсутствии припаркованных автомобилей вдоль левого бордюра, чего не было на момент ДТП, – цитирует выводы эксперта "Газета.Ru". – Однако почему-то, в "протоколе дополнительного осмотра места происшествия" было отмечено, что на момент проведения указанного осмотра места происшествия восстановлена такая же обстановка, как и была на момент совершения ДТП. Кроме того, нигде в материалах не были указаны точно возраст, вес и рост ребенка-статиста".

Если для Кузнецовой водитель-статист проехал 4 раза, то с участием Валентина Дроздова, который видел, как седан Алисовой проехал мимо него на высокой скорости, было совершено 6 дублей. В обоих случаях была установлена скорость 30-40 км/час.

Мужчина отметил, что, когда автоледи проехала, он услышал звонкий удар. После чего под днищем машины вращалось тело ребенка. И только после этого авто начало плавно тормозить. По словам эксперта, в показаниях Дроздова есть нестыковки.

"Мальчик был одет в многослойную одежду и справа были только два кровоподтека на руке и голени, и одна ссадина на бедре, — говорится в выводах. – Вызывает сомнение, что свидетель Дроздов мог видеть в тени под днищем автомобиля, имеющего клиренс 16 см, как тело вращалось, и что это тело было тело ребенка.

Свидетель обернулся на звук удара, на что соответственно было затрачено время, а значит, не мог увидеть конкретное место наезда, тем более, что оно было скрыто за автомобилем".

Сак делает выводы, что понятым указали место на пешеходной дорожке, по которой двигался мальчик-статист. Подвергает сомнению он и заключения суда о том, что Алисова могла избежать аварии, применив экстренное торможение.

Из собственных расчетов эксперта следует, что у Hyundai не было технической возможности предотвратить роковой наезд.

Между тем результаты экспертиз не устроили и отца погибшего ребенка. Он настаивает на том, что автоледи ехала значительно быстрее, а травмы, полученные его сыном, были куда серьезнее, чем написано в заключениях судмедэксперта.

Суд Московской области должен решить: оставить наказание в силе или отправить дело на пересмотр, если того потребует прокурор. В первый день весны станет известно, чьи доводы будут учтены и какой знак препинания будет поставлен в этом деле.

