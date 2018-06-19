Ураганный ветер пришел в Москву вместе с жарой

Эксперты рассказали об опасности

Во вторник, 19 июня, Гидрометцентр предупредил о сильных порывах ветра до 12-17 м/с. Во второй половине дня местами пройдет гроза. Воздух прогреется до 23..25 °С. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

В среду, 20 июня, температура воздуха составит до 22..24 °С., облачность переменная, местами пройдет кратковременный дождь – говорится на сайте Гидрометцентра.

По предварительному прогнозу синоптиков, конец недели будет жаркий и дождливый. В пятницу, 22 июня, температура поднимется до 25..30 °С, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10м/с. В субботу и воскресенье воздух прогреется 21..26 °С.