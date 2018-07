В затопленную пещеру в Таиланде пустят туристов

История поиска и чудесное спасение детской футбольной команды и их тренера сделает пещеру в Таиланде одним из наиболее популярных мест для туризма. Об этом заявил заместитель главы национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон.

"Я думаю, что народу Таиланда повезло, что у нас появится привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", – сказал он в эфире телеканала ABC News.

А тем временем врачи сообщили, что у подростков, которые были эвакуированы первыми, врачи не обнаружили новых заболеваний. У второй группы также "нет каких-либо признаков серьезной инфекции", пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Таиланда.

У четверых детей и их тренера, выведенных из пещеры последними, "нормальная температура тела", сказал врач, не уточнив, когда они будут выписаны.

Он отметил, что подростки "должно быть, очень хорошо заботились друг о друге <…>. Они находятся в хорошем состоянии, у них нет стресса, однако большинство мальчиков потеряли в среднем по 2 кг веса".

Специалист добавил, что ребята из первой группы уже могут есть привычную пищу, вторая же группа перейдет на обычную еду сегодня.

За застрявших в таиландской пещере детей переживал весь мир. После их спасения полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба на своей странице в Twitter написал о том, что победу над командой Бельгии в полуфинале чемпионата мира посвящает игрокам юношеской футбольной команды.

"Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные", – подчеркнул спортсмен.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy