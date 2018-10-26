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Названо имя напугавшего Америку бомбиста

Фото: GLOBAL LOOK press/Vaclav Salek/CTK
Ранее арест подтвердил Минюст США

Мужчину, подозреваемого в рассылке посылок с самодельными взрывными устройствами, зовут Сизар Сэйок-младший.

Имя арестованного во Флориде агентами ФБР злоумышленника сообщило издание The New York Post.

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Как отмечает RT, по некоторым данным, его и раньше задерживали за домашнее насилие и за то, что он угрожал совершить преступления террористического характера.

В среду, 24 октября, Секретная служба США объявила о том, что Хиллари Клинтон и Барак Обама получили посылки с взрывными устройствами. Кроме них самодельные бомбы были отправлены еще 10 адресатам, в том числе, бывшему вице-президенту США Джо Байдену, экс-министру юстиции Эрику Холдеру, финансисту Джорджу Соросу и актеру Роберту Де Ниро.

Валентина МАЙОРОВА
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