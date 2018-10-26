Названо имя напугавшего Америку бомбиста

Ранее арест подтвердил Минюст США

Мужчину, подозреваемого в рассылке посылок с самодельными взрывными устройствами, зовут Сизар Сэйок-младший.

Имя арестованного во Флориде агентами ФБР злоумышленника сообщило издание The New York Post.

JUST IN: Mail bomb suspect identified as Cesar Sayoc Jr., 56 https://t.co/LBtr3UHmsC pic.twitter.com/T2uLd2bGlr — New York Post (@nypost) 26 октября 2018 г.

Как отмечает RT, по некоторым данным, его и раньше задерживали за домашнее насилие и за то, что он угрожал совершить преступления террористического характера.

В среду, 24 октября, Секретная служба США объявила о том, что Хиллари Клинтон и Барак Обама получили посылки с взрывными устройствами. Кроме них самодельные бомбы были отправлены еще 10 адресатам, в том числе, бывшему вице-президенту США Джо Байдену, экс-министру юстиции Эрику Холдеру, финансисту Джорджу Соросу и актеру Роберту Де Ниро.

