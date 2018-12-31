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Инициативная группа родителей проверила поставщика питания в школы и детские сады ЮВАО Москвы

Фото: скрин с сюжета телеканала "360" на YouTube
Родители провели свою инспекцию на предприятии "Конкорд"

Инициативная группа родителей посетила комбинат "Конкорд", занимающийся поставкой продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения ЮВАО Москвы. Напомним, ранее в Сети появились сообщения о вспышке кишечной инфекции в нескольких детских садах округа.

Эпидемиологическая экспертиза показала, что причиной заболевания стала молочная продукция, поставляемая одним из заводов Липецкой области. Однако родители в целях профилактики решили проинспектировать всех поставщиков продуктов питания в школы и детсады ЮВАО. 

Они осмотрели сортировочные цеха и зону отгрузки, пообщавшись с сотрудниками "Конкорда" и специалистами "Ассоциации предприятий соцпитания в сфере образования и здравоохранения". Руководитель организации Алексей Мягков рассказал, что все отправляемые в муниципальные учреждения продукты прошли необходимые лабораторные исследования.

Образцы продукции, поступавшие в образовательные учреждения в дни, когда к медикам обращались дети, также были отобраны сотрудниками Роспотребнадзора и ФБУЗ. Кроме того, все сотрудники комбината прошли внеочередное медицинское освидетельствование. Результаты на наличие вирусных инфекций в обоих случаях оказались отрицательными. 

Руководитель комбината Юрий Остюк, отвечая на вопросы родителей, отметил, что отгрузка продуктов питания в сотни образовательных учреждений осуществляется ежедневно. Все операции проходят в строгом соответствии с технологическим регламентом. При этом готовка осуществляется непосредственно на местах. 

Родители несколько часов исследовали цеха предприятия и не нашли никаких нарушений. "Выяснилось, что, во-первых, все очень чисто, все стерильно, все подписано, каждый цех отдельно – то есть продукты даже посмотрели, все хорошо", – подвела итоги визита одна из участниц инициативной группы Наталья Майорова.

Результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора показали, что воспитанники детсадов на юго-востоке столицы получили кишечную инфекцию из-за плохого творога, производимого в Липецкой области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба управления.

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