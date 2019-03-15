Грипп отступает из Москвы и Подмосковья

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Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом упали в столичном регионе ниже эпидемиологического порога.
С 2 по 7 марта в Московской области наблюдалось 49 тыс. 302 случая заражения этими болезнями, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора. В течение последнего месяца заболеваемость снижается на 5-8%последние еженедельно, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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