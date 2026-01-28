Звезда "Полицейского с Рублевки" Андрей Бур умер в 46 лет

Умер звезда "Полицейского с Рублевки" Андрей Бур
Андрей Бур. Фото: kino-teatr.ru
Трагедия произошла еще в середине января

Актер Андрей Бур, запомнившийся массовому зрителю по ролям в "Полицейском с Рублевки – 3" и "Реальным пацанам", скончался в 46 лет. Об этом сообщает "Кино-Театр.ру". Причины не уточняются.

"Годы жизни 25.10.1979 - 16.01.2026", – говорится в карточке артиста.

Информацию о смерти Андрея подтвердил в соцсети "ВКонтакте" Олег.

По ряду данных, Бурычев (настоящая фамилия актера) скончался еще 16 января, однако информация получила публичную огласку только спустя полторы недели. 

Актерская карьера Бура началась в 2013 году. Он успел сняться в "Танго мотылька", "Другой майор Соколов", "Последний момент", "Елки последние" и других проектах. Его фильмография насчитывает 50 проектов.

Напомним, 28 октября скончался коллега Бурычева Роман Попов, которому было 40 лет. Причиной трагедии стал рецидив рака мозга, с которым артист боролся несколько лет. О болезни Роман сообщал несколько лет назад, и после химиотерапии с операцией он добился ремиссии. Однако последние месяцы Попов проходил лечение – болезнь дала осложнения. 

Источник: kino-teatr.ru ✓ Надежный источник

Европейцы получили строгое наказание после глупого удара по России

ЕС обрубил сук, на котором сидел

Сколько денег G7 отняла у Москвы и отправила Киеву

Аналитики сделали точный расчет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей