Звезда "Полицейского с Рублевки" Андрей Бур умер в 46 лет

Актер Андрей Бур, запомнившийся массовому зрителю по ролям в "Полицейском с Рублевки – 3" и "Реальным пацанам", скончался в 46 лет. Об этом сообщает "Кино-Театр.ру". Причины не уточняются.
"Годы жизни 25.10.1979 - 16.01.2026", – говорится в карточке артиста.
Информацию о смерти Андрея подтвердил в соцсети "ВКонтакте" Олег.
По ряду данных, Бурычев (настоящая фамилия актера) скончался еще 16 января, однако информация получила публичную огласку только спустя полторы недели.
Актерская карьера Бура началась в 2013 году. Он успел сняться в "Танго мотылька", "Другой майор Соколов", "Последний момент", "Елки последние" и других проектах. Его фильмография насчитывает 50 проектов.
Напомним, 28 октября скончался коллега Бурычева Роман Попов, которому было 40 лет. Причиной трагедии стал рецидив рака мозга, с которым артист боролся несколько лет. О болезни Роман сообщал несколько лет назад, и после химиотерапии с операцией он добился ремиссии. Однако последние месяцы Попов проходил лечение – болезнь дала осложнения.
