Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В честь ушедшего из жизни космонавта назовут астероид

Имя покорителя космоса навсегда останется в небесах

Ученый из Подмосковья Леонид Еленин хочет увековечить память Валерия Быковского.

"Я назову в память о легендарном Быковском один из открытых мною астероидов," – рассказал астроном корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Он добавил, что присвоение имени малой планете – займет не менее полугода.

Еленин – житель города Люберцы. За десять лет ученый открыл свыше 1,6 тыс. небесных тел, в том числе, 6 комет. А первый открытый ученым им астероид Леонид Владимирович назвал в честь родного города, в котором он живет.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Федорович Быковский скончался 27 марта в возрасте 84 лет.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Дания грозит "Северному потоку - 2" химоружием

Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей