В честь ушедшего из жизни космонавта назовут астероид

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Ученый из Подмосковья Леонид Еленин хочет увековечить память Валерия Быковского.
"Я назову в память о легендарном Быковском один из открытых мною астероидов," – рассказал астроном корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Он добавил, что присвоение имени малой планете – займет не менее полугода.
Еленин – житель города Люберцы. За десять лет ученый открыл свыше 1,6 тыс. небесных тел, в том числе, 6 комет. А первый открытый ученым им астероид Леонид Владимирович назвал в честь родного города, в котором он живет.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Федорович Быковский скончался 27 марта в возрасте 84 лет.
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