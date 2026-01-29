Эксперт Лукьянов: европейцы будут вынуждены отказаться от своей главной привычки

Расстановка сил на международной арене заметно изменилась

Европе все труднее жить по старой схеме, когда за безопасность и стратегические решения отвечают другие. Политолог Федор Лукьянов считает, что привычка полагаться на США как на главного защитника уходит в прошлое, и это становится для европейцев самым болезненным переломом последних лет.

Он отметил, что в Брюсселе пока не решаются открыто признать, что ключевые разногласия сегодня возникают именно с Вашингтоном. Гораздо удобнее продолжать говорить о России и Китае как об универсальных угрозах – вступать в прямой конфликт с американцами в ЕС очень боятся. При этом сами США резонно задаются вопросом: зачем им союзники, которые не готовы слепо поддерживать все их инициативы и позволяют себе критику. Как известно, на Западе, в частности, не могут договориться по поводу конфликта Москвы и Киева.

На этом фоне Европа начала активно наращивать собственные военные возможности. Рост оборонных расходов, отметил специалист, объясняют разговором о "российской угрозе", хотя реального намерения воевать с Москвой у европейских стран нет.

Политолог обращает внимание, что даже такие шаги, как обсуждение военного присутствия в Гренландии, европейские элиты стараются вписать в антироссийский контекст. Однако главный вопрос остается открытым: смогут ли европейцы обеспечить собственную безопасность без привычной опоры на США.

