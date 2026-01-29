Эксперт Лукьянов: европейцы будут вынуждены отказаться от своей главной привычки

Европейцам придется отказаться от своей главной привычки из-за России — политолог
Картинка: сгенерировано ИИ
Расстановка сил на международной арене заметно изменилась

Европе все труднее жить по старой схеме, когда за безопасность и стратегические решения отвечают другие. Политолог Федор Лукьянов считает, что привычка полагаться на США как на главного защитника уходит в прошлое, и это становится для европейцев самым болезненным переломом последних лет.

Он отметил, что в Брюсселе пока не решаются открыто признать, что ключевые разногласия сегодня возникают именно с Вашингтоном. Гораздо удобнее продолжать говорить о России и Китае как об универсальных угрозах – вступать в прямой конфликт с американцами в ЕС очень боятся. При этом сами США резонно задаются вопросом: зачем им союзники, которые не готовы слепо поддерживать все их инициативы и позволяют себе критику. Как известно, на Западе, в частности, не могут договориться по поводу конфликта Москвы и Киева.

На этом фоне Европа начала активно наращивать собственные военные возможности. Рост оборонных расходов, отметил специалист, объясняют разговором о "российской угрозе", хотя реального намерения воевать с Москвой у европейских стран нет.

Политолог обращает внимание, что даже такие шаги, как обсуждение военного присутствия в Гренландии, европейские элиты стараются вписать в антироссийский контекст. Однако главный вопрос остается открытым: смогут ли европейцы обеспечить собственную безопасность без привычной опоры на США.

К слову, ранее в США объявили Киеву очень плохие новости.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

На расстоянии артудара: Дандыкин рассказал о двойном прорыве ВС РФ к Запорожью

В скором времени начнутся бои за город, считает эксперт

Почему Зеленский "даст заднюю" после предложения Путина: раскрыта причина

Глава киевского режима попытается саботировать переговоры, считает политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей