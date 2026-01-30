СМИ: Анастасия Решетова выходит замуж за сына долларового миллиардера Абрамяна

Сын долларового миллиардера: раскрыто имя жениха Анастасии Решетовой
Фото: соцсети
33-летний брюнет занимается конным спортом и единоборствами

Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына президента Всемирного армянского конгресса и основания "Согласия" (компания, занимающаяся строительством и реконструкцией объектов) Ары Абрамяна, сообщает Super.

По слухам, Абрамян-старший является долларовым миллиардером. У него двое дочерей и сын.

О Владиславе имеется мало информации: он занимается конным спортом и боевыми искусствами. В собственности у него семейный особняк в Барвихе (оценочная стоимость составляет 80 млн долларов).

Кстати, во время поездки на Мальдивы Настя спровоцировала слухи о помолвке (судя по описанию, довольно прозрачные): она выложила кадр с кольцом с внушительным камнем. А в описании к снимку в соцсетях сообщила, что сказала "да".

После фото с кольцом в медиа появились слухи, что женихом оказался сын миллиардера Егор Абрамов. В телеграм-каналах начали выкладывать ролик, снятый в 2025-м, в качестве доказательства. Однако позднее Настя опровергла эту информацию, сообщив, что видео старое, а Абрамова за столом нет.

Источник: Super ✓ Надежный источник
По теме

"Называет это изменой": на Западе ошеломлены словами Зеленского о Путине

Риторика киевского верховода вызывает все больше вопросов

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США

Ситуация стремительно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей