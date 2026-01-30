СМИ: Анастасия Решетова выходит замуж за сына долларового миллиардера Абрамяна

33-летний брюнет занимается конным спортом и единоборствами

Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына президента Всемирного армянского конгресса и основания "Согласия" (компания, занимающаяся строительством и реконструкцией объектов) Ары Абрамяна, сообщает Super.

По слухам, Абрамян-старший является долларовым миллиардером. У него двое дочерей и сын.

О Владиславе имеется мало информации: он занимается конным спортом и боевыми искусствами. В собственности у него семейный особняк в Барвихе (оценочная стоимость составляет 80 млн долларов).

Кстати, во время поездки на Мальдивы Настя спровоцировала слухи о помолвке (судя по описанию, довольно прозрачные): она выложила кадр с кольцом с внушительным камнем. А в описании к снимку в соцсетях сообщила, что сказала "да".

После фото с кольцом в медиа появились слухи, что женихом оказался сын миллиардера Егор Абрамов. В телеграм-каналах начали выкладывать ролик, снятый в 2025-м, в качестве доказательства. Однако позднее Настя опровергла эту информацию, сообщив, что видео старое, а Абрамова за столом нет.