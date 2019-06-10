Россиян ждет короткая рабочая неделя

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В среду, 12 июня, жители РФ отметят государственный праздник. В современной редакции его относят к разряду молодых.
Ведь Днем России он стал только в 2002 году. До этого его название звучало так: День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
В честь праздника текущая неделя будет короткой, напоминает FlashNord. Россияне будут отдыхать 12 числа, а 11 – их ожидает короткий рабочий день. Домой можно будет уйти на час раньше.
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