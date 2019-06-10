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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Фото: www.globallookpress.com
Дополнительный выходной - подарок в честь Дня страны

В среду, 12 июня, жители РФ отметят государственный праздник. В современной редакции его относят к разряду молодых.

Ведь Днем России он стал только в 2002 году. До этого его название звучало так: День принятия Декларации о государственном суверенитете России.  

В честь праздника текущая неделя будет короткой, напоминает FlashNord. Россияне будут отдыхать 12 числа, а 11 – их ожидает короткий рабочий день. Домой можно будет уйти на час раньше. 

Ксения АНДРЕЕВА
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