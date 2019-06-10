Россиян ждет короткая рабочая неделя

Дополнительный выходной - подарок в честь Дня страны

В среду, 12 июня, жители РФ отметят государственный праздник. В современной редакции его относят к разряду молодых.

Ведь Днем России он стал только в 2002 году. До этого его название звучало так: День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

В честь праздника текущая неделя будет короткой, напоминает FlashNord. Россияне будут отдыхать 12 числа, а 11 – их ожидает короткий рабочий день. Домой можно будет уйти на час раньше.