"Охотники за привидениями" раскрыли жуткие детали встречи с призраком

С потусторонними силами исследователи столкнулись в заброшенной психушке

Группа британских энтузиастов Spirit Walkers посетила больницу Pool Park на севере Уэльса. Там любители сверхъестественного натерпелись страху. Они увидели призрака, который издавал душераздирающие вопли. Было похоже, будто кого-то пытают, поделились исследователи.

Примечательно, что в реальности они ничего не видели и не слышали. Страшные звуки и призрачный силуэт проявились только на записи.

"Мы снимали через разбитое окно, и я не могу объяснить того, как рядом с петлей появился этот силуэт. Когда я вернулась в машину, я стала сравнивать фото, сделанное только что, с окном, которое я наблюдала глазами. Я не понимаю, почему на фото есть силуэт, а в реальном окне его нет", рассказала одна из участниц группы.

При этом исследователи отметили, что временами ощущали чье-то присутствие, когда ходили по коридорам психлечебницы, пишет Vladtime.