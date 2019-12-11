В Москве прошла конференция "Эффективное производство 4.0"

В Москве, на территории "Цифрового делового пространства", 5 – 6 декабря прошла конференция "Эффективное производство 4.0". Эксперты обсудили необходимость цифровой трансформации для предприятий и выделили ключевые проблемы, препятствующие повышению производительности труда в российской промышленности, а также пути их решения.

Подробнее о тенденциях в цифровизации промышленных предприятий рассказал "Утру" генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев.

– На Ваш взгляд, в чем основная проблема, которую решает цифровизация?

– Несмотря на положительные первые итоги реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", который ставит своей целью ускорить темп роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей как минимум на 5% в год к 2024-му, по данным ОЭСР, производительность труда в России (ВВП на час отработанного времени) вдвое ниже аналогичного показателя по странам, входящим в организацию. Образно говоря, за одно и то же время в России строят один дом, а в Америке и ЕС – три.

Отставание России может быть преодолено с помощью сквозной цифровизации всех производственных отраслей. Технологии промышленного интернета вещей и Искусственного интеллекта позволяют повысить продуктивность оборудования и персонала, в среднем, на 10%, а выпуск готовой продукции – до 15%.

– Сейчас все говорят об "Индустрии 4.0"? Что это такое применительно к предприятию и на каком уровне развития мы находимся относительно этого термина?

– "Индустрия 4.0" начинается со сбора данных и интеллектуального планирования в реальном времени, а продолжается ежедневным контролем и донастройкой. Цель при этом вполне традиционна для бизнеса – произвести больше за меньшие деньги. Существующие на российских производствах цифровые решения пока, как правило, связаны с обнаружением, но не с решением проблемы. Предприятиям же для успешной конкуренции требуется цифровизация всех этапов производственного процесса, а желательно – и жизненного цикла продукта, с целью увеличения производительности труда и прибыли от сервиса.

Нужна аналитика, нужны организационные решения для того, чтобы быстро купировать эти проблемы. Это требует больших усилий и больших изменений.

Эти ресурсы задействовать логичнее, чем модернизировать оборудование за миллионы долларов, потому что у нас есть возможность получить сначала максимальный эффект от существующего парка оборудования за счет сокращения времени простоев и повышения производительности с помощью цифрового мониторинга.

– Получается, что российские предприятия отстают?

– Эта история не только о России. Глобальный промышленный рынок не сильно отличается от российского. Мы работаем в разных странах и видим примерно одну и ту же ситуацию. Везде люди пытаются внедрять технологии промышленного интернета и искусственного интеллекта в производстве. Везде идут пилотные проекты, но нельзя сказать, что какие-то страны сильно впереди. То есть у нас с вами есть возможность построить новую экономику и получить результаты одними из первых, потому что российская промышленность знаменита не только тем, что она большая, но и тем, что люди, которые у нас работают, высокообразованные, не боятся рисковать, умеют управлять изменениями.

– Может, тогда лучше подождать, когда технологии выйдут на следующий уровень, появятся проверенные готовые решения?

– Уже намечается значительный разрыв между компаниями, внедрившими технологии ИИ в первые пять – семь лет после их появления, и компаниями, оказавшимися во "второй волне". По прогнозам MсKinsey, компании, которые начал внедрять ИИ в 2017 г., к 2030 г. могут рассчитывать на рост прибыли на 122%, а вторые – всего на 10%.

Многие компании это понимают. Так, в период между 2018-м и 2019 годом количество организаций, которые внедрили цифровые технологии, выросло в три раза, но все еще не превышает 14%, подсчитали в Gartner.

Искусственному интеллекту, интернету вещей, роботам, технологиям больших данных не нужно платить зарплату. Они не уходят на больничный, и для них не нужно создавать эффективную систему мотивации. Эти технологии позволяют решать большой объем задач, причем самого разного уровня сложности.



– Что, на Ваш взгляд, тормозит цифровизацию?

– Я бы выделил две проблемы – незнание и нерешительность в действиях. Станки купить проще, чем изменить операционные процессы, внедрив цифровые технологии. Не хватает обмена лучшими практиками. Не понятно, что делать. Если ты занимался всю жизнь производством, а не цифровыми технологиями, ты можешь просто не знать о них. Есть недостаток общих знаний о возможностях цифровых технологий на производстве. По поводу нерешительности – мы видим консерватизм ряда предприятий плюс сопротивление менеджмента, который иногда не хочет, чтобы процессы на заводе становились более прозрачными и стали очевидными их злоупотребления или недоделки.

Другая проблема – внутри предприятий. Это нехватка данных. В идеале нужны данные за полгода в цифровом виде. По нашим подсчетам, в России из 800 тысяч станков три четверти не оснащены числовое программное управление, а это усложняет их подключение к системам промышленного мониторинга.

– Почему, как Вы думаете, существует сопротивление новым технологиям?

– Я не считаю, что это новое явление. Всегда находились борцы с техническим прогрессом в том или ином виде. Людям тяжело признавать, что "бездушная" железка может адаптироваться к сложному производственному процессу в относительно короткий срок на сравнимом с квалифицированным оператором уровне. Однако это так для целого ряда задач (и может быть совсем не так для других). Доходит до смешного: технологи на производстве критикуют применимость ИИ, приводя как аргумент, что ИИ дает те же рекомендации, что они дали бы и сами. Их не смущает то, что система, обучавшаяся в лучшем случае недели, дает те же рекомендации, что и специалисты с многолетним стажем.

В этом году мы запустили первые российские промышленные роботы-самосвалы на горном предприятии СУЭК в Хакасии. Самосвал-робот стоит дороже обычного самосвала всего на 8%. Время использования роботизированной техники выше на 20% по сравнению с обычной. А водитель самосвалов превращается в операторов центра управления, который может одновременно управлять семью машинами.

Подключение станков к промышленному интернету вещей на заводе позволяет повысить загрузку минимум на 20%. В "Объединенной авиастроительной корпорации" эффективность производственного процесса выросла, например, на 30%. Экономический эффект в деньгах в 18 раз превысил объем инвестиций.

– Остро ли в контексте цифровизации стоит вопрос с кадрами?

– Давайте начнем с того, что человек, который вырос в ХХI веке с планшетом и смартфоном в руках, когда приходит на завод, этих технологий на производстве не видит. Надо очень любить производство для того, чтобы выбрать своей профессией, например, профессию оператора станка. Поэтому, когда цифровые технологии приходят в цех и на предприятие, это дает людям возможность работать так, как они привыкли или, например, так, как они с банком взаимодействуют.

Что касается кадров, то перед нами задача здесь и сейчас – чтобы каждый директор по производству и технолог был "цифровым". Для этого знания должны откуда-то появиться – либо из университета (но тогда мы будем ждать этих студентов еще 15 лет), либо эти знания будем внедрять мы. Мы пошли по второму пути и разработали собственный бесплатный онлайн-курс.

С каждым годом изменения происходят все быстрее, и времени на проникновение новых технологий требуется меньше. Важно понимать, что рынок труда предельно заинтересован в сохранении не рабочих мест, а в сохранении специалистов, которые займут новые рабочие места, создаваемые при помощи цифровизации. Я уже приводил пример, когда, вместо того чтобы водить самосвал на добывающем карьере, водитель научится управлять им дистанционно и займется более интеллектуальной и безопасной работой, которая при этом окажется существенно менее тяжелой физически.

- Можете сформулировать правила или принципы для бизнеса, которые помогут предприятиям адаптироваться к новым условиям?

Первое и главное актуальное правило для бизнеса – внедрять новые технологии. Второе – менять управление, интегрируя в него новые технологии. Помимо внедрения новых технологий необходимо трансформировать систему управления, делая ее более гибкой, быстрее реагирующей на меняющиеся условия.

Правило номер три – сотрудничество. Готовность к сотрудничеству – ответ на современные вызовы, когда недостаток ресурсов компенсируется возможностью сотрудничества. Платформы или экосистемы, которые позволяют участникам устанавливать прямые контакты, создавая друг для друга дополнительную ценность, поменяли принцип функционирования и целеполагания компаний.