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Раскрыт неожиданный секрет крепких отношений

Раскрыт неожиданный секрет крепких отношений
Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imageBROKER.com|www.globallookpress.com
Похожим людям сложно создавать прочные союзы

Исследователи из Бингемтонского университета в Нью-Йорке изучили феномен притяжения противоположностей. В ходе анализа поведения пар, американские специалисты пришли к выводу, что более прочные союзы создают люди с разными увлечениями.

По мнению экспертов, отношения, в которых мужчина и женщина не похожи друг на друга, открывают для обоих возможность узнать что-то новое. Влюбленные могут поделиться своими увлечениями и научить чему-то друг друга.

В исследовании приняли участие порядка 200 пар. К концу эксперимента только 20% союзов распались. При этом среди них были пары, где мужчина и женщина обладали схожими взглядами на жизнь и увлекались одним и тем же. Таким образом, американские ученые пришли к выводу, что похожим людям сложнее строить крепкие союзы, отмечает издание Planet Today.

Как заметили эксперты, разные по характерам партнеры компенсируют друг друга и за счет противоположностей создают гармоничное целое.

При этом, существует немало исключения из этого негласного "правила". Нередко люди выбирают для создания семей похожих на них партнеров, рассчитывая избежать ссор и конфликтов в будущем.

В целом, ученые отметили, что залог успеха союза между мужчиной и женщиной в готовности влюбленных идти на компромиссы.

Ранее "Утро.ру" делилось секретом долгой жизни.

Ольга ФЕДОРОВА

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