В Воронеже произошел взрыв в кафе "Чайхона"- Shot

На место происшествия оперативно выехали правоохранители

Тревожные новости пришли из Воронежа. Сообщается, что в одном из популярных кафе этого города прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось в "Чайхоне", которая находится на улице Ленина. Такая информация появилась в распоряжении телеграм-канала Shot.



По имеющимся на данный момент сведениям, в результате случившегося в популярном кафе оказались выбиты стекла. Представители правоохранительных органов и экстренных служб оперативно выехали на место инцидента. В ближайшее время специалисты установят все обстоятельства случившегося.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Позже стало известно, что на кафе было совершено нападение. Сообщается, то в районе 3 часов ночи неизвестный мужчина разбил стекло и швырнул внутрь неустановленный предмет. После этого прогремел взрыв.

Когда владелец точки общественного питания приехал на место происшествия, он сразу же вызвал полицейских. К счастью, по предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.

Напомним, после страшной террористической атаки на крупный развлекательный комплекс "Крокус Сити Холл" многие россияне остаются в шоке и стараются избегать мест массового скопления людей. Ранее также стало известно, что Следственный комитет России начал изучать связь террористов и спецслужб Незалежной.