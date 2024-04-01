В Воронеже произошел взрыв в кафе "Чайхона"- Shot

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Тревожные новости пришли из Воронежа. Сообщается, что в одном из популярных кафе этого города прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось в "Чайхоне", которая находится на улице Ленина. Такая информация появилась в распоряжении телеграм-канала Shot.
По имеющимся на данный момент сведениям, в результате случившегося в популярном кафе оказались выбиты стекла. Представители правоохранительных органов и экстренных служб оперативно выехали на место инцидента. В ближайшее время специалисты установят все обстоятельства случившегося.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Позже стало известно, что на кафе было совершено нападение. Сообщается, то в районе 3 часов ночи неизвестный мужчина разбил стекло и швырнул внутрь неустановленный предмет. После этого прогремел взрыв.
Когда владелец точки общественного питания приехал на место происшествия, он сразу же вызвал полицейских. К счастью, по предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.
Напомним, после страшной террористической атаки на крупный развлекательный комплекс "Крокус Сити Холл" многие россияне остаются в шоке и стараются избегать мест массового скопления людей. Ранее также стало известно, что Следственный комитет России начал изучать связь террористов и спецслужб Незалежной.
Ситуация выходит из-под контроля Запада
Публичные заявления звезд получили широкий резонанс