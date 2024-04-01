В Воронеже произошел взрыв в кафе "Чайхона"- Shot

В российском городе взорвали кафе "Чайхона"
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
На место происшествия оперативно выехали правоохранители

Тревожные новости пришли из Воронежа. Сообщается, что в одном из популярных кафе этого города прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось в "Чайхоне", которая находится на улице Ленина. Такая информация появилась в распоряжении телеграм-канала Shot.

По имеющимся на данный момент сведениям, в результате случившегося в популярном кафе оказались выбиты стекла. Представители правоохранительных органов и экстренных служб оперативно выехали на место инцидента. В ближайшее время специалисты установят все обстоятельства случившегося.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Позже стало известно, что на кафе было совершено нападение. Сообщается, то в районе 3 часов ночи неизвестный мужчина разбил стекло и швырнул внутрь неустановленный предмет. После этого прогремел взрыв.

Когда владелец точки общественного питания приехал на место происшествия, он сразу же вызвал полицейских. К счастью, по предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.

Напомним, после страшной террористической атаки на крупный развлекательный комплекс "Крокус Сити Холл" многие россияне остаются в шоке и стараются избегать мест массового скопления людей. Ранее также стало известно, что Следственный комитет России начал изучать связь террористов и спецслужб Незалежной.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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