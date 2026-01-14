На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

Топ-менеджер, которого искали с помощью дронов, пропал в начале января

Бывший гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер найден мертвым, сообщают ряд медиа. В начале января он пропал на Кипре. "Фонтанка" сообщает о найденном теле, ссылаясь на источники, участвовавшие в поисках.

Баумгертнер пропал 8 января. Поиски бывшего гендиректора крупного российского калийного производителя начали искать в горах. Владислав активно занимался скалолазанием – в тот раз он также решил преодолеть один из маршрутов.

В день, когда Баумгертнер отправился на маршрут, на острове стояла ветреная погода. В момент пропажи предпринимателя многие принялись выдвигать конспирологические версии насчет бывшего топ-менеджера. Однако и в ближнем кругу Владислава, и в местных правоохранительных органах склонялись, что причиной трагедии мог стать несчастный случай.

По данным Philenews, тело обнаружено на юге острова. Следствие ожидает окончательного подтверждения принадлежности останков Баумгертнеру. Для его поисков привлекли правоохранителей Кипра и сотрудников баз Великобритании. В операции также были задействованы беспилотники.

Баумгертнер находился на посту главы "Уралкалия" с 2003 по 2013 гг. В 2013-м его арестовали в Белоруссии, обвинив в злоупотреблении полномочиями (с 2011-го он возглавлял набсовет "Белорусской калийной компании"). Однако его передали РФ, где также возбудили уголовное дело. В 2015-м его прекратили за отсутствием состава преступления.