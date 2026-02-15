Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлете к Москве

Курс рубля
Уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в воскресенье, 15 февраля.
Соответствующая публикация появилась в канале мэра в мессенджере МАХ 16:56 мск. При этом несколькими минутами ранее Собянин уже писал об отражении атаки вражеских беспилотников в небе около столицы.
В общей сложности за последний час силами ПВО Минобороны России было ликвидировано 15 БПЛА, направлявшихся на Москву. На место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб.
