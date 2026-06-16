Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована — МЧС

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Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью потушен. После завершения работы экстренных служб обстановка на предприятии была приведена в норму, угроза дальнейшего распространения огня окончательно устранена.
"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована", – сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.
Также уточняется, что произошедший инцидент не повлиял на производственные процессы и работу завода. Стратегически важное столичное предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.
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