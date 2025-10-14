Эксперт Дандыкин отверг слухи о новой волне мобилизации в России

В России сделали важное заявление о новой волне мобилизации
Фото: АГН "Москва"
Инициатива Минобороны о привлечении резервистов на службу породила много слухов

Новые правила по привлечению находящихся в резерве служащих не являются предпосылками новой волны мобилизации в России. Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, инициатива Минобороны не направлена на привлечение военных в зону СВО, а может быть использована в иных обстоятельствах.

Ранее ведомство подготовило новый законопроект, согласно которому резервисты могут привлекаться к выполнению задач в мирное время. Для них будут проводить специальные сборы для несения службы при возникновении вооруженных конфликтов, КТО, а также для использования военных за пределами России. Продолжительность участия в маневрах не может превышать два месяца, согласно установленным нормам.

Дандыкин указал, что мобилизационный резерв можно сравнить с казачеством – в обычное время они вели мирную жизнь, но при необходимости их призывали для выполнения боевых задач. Резервисты выполняют аналогичную функцию.

"Они спокойно занимались своими делами, получали от Минобороны пособие и посещали время от времени военные сборы. Сейчас их захотели задействовать в тех или иных операциях. При этом далеко не факт, что эти люди отправятся в зону СВО. Возможно, речь пойдет о пресечении диверсионных актов внутри России", – сделал эксперт важное заявление о новой волне мобилизации.

По его словам, сейчас в мобрезерве находится несколько десятков тысяч человек, которых можно привлечь на службу в случае необходимости.

Источник: Ридус

