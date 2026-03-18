Литовкин заявил о бессилии "Железного купола" Израиля против гиперзвука

ПВО, справлявшееся с кустарным производством, стало консервной банкой против более серьезных снарядов

"Хезболла" все чаще пробивает ПВО Израиля: на этом фоне реклама израильского "Железного купола" перестает олицетворять защиту для страны. Кадры с разрушением инфраструктуры и военных объектов также бьют и по имиджу ЦАХАЛ, отмечает "Российская газета".

"Железный купол" способен перехватывать неуправляемые ракеты типа "Кассам", запускаемые ХАМАС – это аналог "Града" с дальностью в 15 км. Израиль располагает 15 батареями (порядка 3,5 тыс. ракет), которые может запустить одновременно.

Однако 7 октября ХАМАС выпустил 9 тысяч ракет – что нереально перехватить для системы физически.

Проблема, подчеркивает военный эксперт Виктор Литовкин, также имеет качественные обоснования: "Купол" не предназначен против баллистических ракет – тем более против гиперзвука. Система также не может "улавливать" БПЛА, которые летят по непредсказуемой траектории. РЛС рассчитывает лишь баллистическую дугу.

Тактические провалы Литовкин связывает с логистическим коллапсом, который уже стучится в ворота. Израиль оказался в "вилке" при затяжной войне и дороговизне боеприпасов. При продлении конфликта еще на две недели боекомплект у "Железного купола" и системы "Праща Давида" подойдет к концу. Штаты также нуждаются в новых ракетах. И где Израилю брать новые – вопрос открытый.