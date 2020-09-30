Свежая статистика по коронавирусу на 30 сентября

Свежая статистика по коронавирусу на 30 сентября
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
За сутки от инфекции скончались 177 человек

По свежим данным Оперативного штаба по эпидемиологической обстановке в России, за сутки коронавирус подтвердили еще у 8481 жителя страны в 84 регионах. 

Излечиться от COVID-19 за сутки смогли  5858 россиян. Общее число заболевших в 85 регионах РФ на сегодня составило 1176286 человек.

Не обошлось и без потерь. Число смертельных случаев, увы, растет. За последние сутки инфекция унесла жизни 177 человек. За весь период пандемии коронавирус скончались 20722 жителя России. Излечились 958257 пациентов.

Первое место в тройке регионов-лидеров с наибольшим числом заболевших по-прежнему занимает Москва с 2308 инфицированными, второй – Санкт-Петербург с 276 зараженными, а на третьей строчке находится Московская область – там  222 заболевших.

Ранее сообщалось, что из-за повторного всплеска заболеваемости в Москве введут ограничительные меры. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 28 сентября, начнет действовать частичный карантин.

В первую очередь ограничения коснулись пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Таким горожанам порекомендовали не выходить из дома без особой надобности.

Руководителей крупных предприятий Собянин попросил перевести сотрудников на удаленю работуу, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса. 

Полина ДОРОЖКИНА

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