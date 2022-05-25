Жителей столицы больше не будут штрафовать

Эпидемиологическая обстановка во всех российских регионах постепенно стабилизируется. На этом фоне ряд субъектов отменил карантинные требования. Власти Белокаменной пошли дальше и объявили коронавирусную амнистию.



С соответствующим заявлением выступил глава столичной администрации Сергей Собянин. Мэр города отметил, что несмотря на отмену карантинных требований, органы власти все еще взыскивают ранее наложенные штрафные санкции, передает телеканал "360".

Собянин подчеркнул, что такой подход является несправедливым. Как передает "Радио 1", по решению столичного градоначальника взыскание неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений прекратится. Решение мэра вступает в силу с 1 июня.