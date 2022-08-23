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Эпидобстановка на территории российского государства заметно ухудшилась. Медицинские эксперты внимательно следят за развитием событий и держат в курсе простых жителей страны. Так, за прошедший день в нашем государстве обнаружили 30 967
новых носителей коварного заболевания.
Чаще всего COVID-19 подхватывают жители Белокаменной. Среди москвичей выявили 4 997 новых заболевших. Следом идет Культурная столица, в Санкт-Петербурге инфекцию подхватили еще 4 412 человек. На третьем месте – Московская область, там заразились 1 158 местных жителей.
При этом за прошедшие 24 часа врачам удалось вылечить 30 869 человек. К сожалению, за то же время из-за заболевания скончались 69 пациентов.
Везде есть одно небольшое "но"