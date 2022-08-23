Статистика по коронавирусу в России на 23 августа

Статистика по коронавирусу в России на 23 августа
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает уносить жизни наших сограждан

Эпидобстановка на территории российского государства заметно ухудшилась. Медицинские эксперты внимательно следят за развитием событий и держат в курсе простых жителей страны. Так, за прошедший день в нашем государстве обнаружили 30 967 новых носителей коварного заболевания.

Чаще всего COVID-19 подхватывают жители Белокаменной. Среди москвичей выявили 4 997 новых заболевших. Следом идет Культурная столица, в Санкт-Петербурге инфекцию подхватили еще 4 412 человек. На третьем месте – Московская область, там заразились 1 158 местных жителей.

При этом за прошедшие 24 часа врачам удалось вылечить 30 869 человек. К сожалению, за то же время из-за заболевания скончались 69 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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