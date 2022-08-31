Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В России было зарегистрировано 46 321 новое заражение ковидом за минувшие сутки. С подтвержденной болезнью в больницы попали 4 232 человвека, а еще 39 054 выздоровели. Суточное количество смертей от коронавируса составляет 92.
Больше всего было выявлено случаев инфекции в столице – у 8 518 жителей подтвердилась болезнь. Еще 2 136 зараженных обнаружили в Московской области. В Санкт-Петербурге случаев COVID-19 стало больше на 3 247.
По данным на 31 августа, всего в стране обнаружили 19 528 969 заболеваний коронавирусом. Выздоровели 18 596 634 человека, а 384 346 скончались.
Несмотря на рост заболеваемости в стране, Минздрав не видит оснований для введения дистанционного формата обучения и перевода сотрудников на удаленный режим, пишет RT.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик