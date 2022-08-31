Статистика по коронавирусу в России на 31 августа

Статистика по коронавирусу в России на 31 августа
Фото: unsplash.com
Общее число заражений доросло до 19,5 млн

В России было зарегистрировано 46 321 новое заражение ковидом за минувшие сутки. С подтвержденной болезнью в больницы попали 4 232 человвека, а еще 39 054 выздоровели. Суточное количество смертей от коронавируса составляет 92.

Больше всего было выявлено случаев инфекции в столице – у 8 518 жителей подтвердилась болезнь. Еще 2 136 зараженных обнаружили в Московской области. В Санкт-Петербурге случаев COVID-19 стало больше на 3 247.

По данным на 31 августа, всего в стране обнаружили 19 528 969 заболеваний коронавирусом. Выздоровели 18 596 634 человека, а 384 346 скончались.

Несмотря на рост заболеваемости в стране, Минздрав не видит оснований для введения дистанционного формата обучения и перевода сотрудников на удаленный режим, пишет RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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