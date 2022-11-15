Статистика по коронавирусу в России на 15 ноября

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Всего погибло более 391 тыс граждан

За минувшие сутки прирост зараженных ковидом в России составил 4 431. Было госпитализировано 1 399 граждан, у которых подтвердилось наличие инфекции. Еще 6 354 человека выздоровели, а 64 скончались. Информацию о распространении болезни в стране приводит Оперативный штаб.

Суточное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет 522, по области обнаружили еще 84 человека с подтвержденным диагнозом. Коронавирусная статистика в Санкт-Петербурге пополнилась 439 заразившимися. 

Всего, по данным на 15 ноября 2022 года, в России выявили более 21,5 млн заражений коронавирусом. Погибшими от инфекции числятся более 391 тыс граждан, а выздоровевшими – 20,9 млн. 

Вспышка заболеваемости ковидом снова зафиксирована в Китае. Из-за этого в некоторых регионах вернули жесткие коронавирусные ограничения. В Гуанчжоу начался бунт местных жителей, поскольку власти стали запрещать выходить им на улицы, передает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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