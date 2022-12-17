Статистика по коронавирусу в России на 17 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 17 декабря
Фото: www.unsplash.com
Эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться

К сожалению, надежды на полный разгром пресловутой коронавирусной инфекции пока не оправдываются. Специалисты сообщают, что вирус снова активировался и начал с большей агрессией заражать наших граждан. Тревожными новостями делятся в оперштабе по противодействию распространению COVID-19. Сообщается, что только за минувшие сутки в нашей стране заразился 7 531 человек.

Больше всего заболевших выявили в Златоглавой, среди москвичей обнаружили 1 396 новых носителей COVID-19. На втором месте расположилась Северная столица, там за сутки заболели 1 153 петербуржца. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе отчитались о приросте новых инфицированных в количестве 387 пациентов.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 7 269 наших сограждан. К сожалению, 58 человек умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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