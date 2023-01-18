Статистика по коронавирусу в России на 18 января

Выздоровело еще 5 тыс человек

Прирост заражений ковидом за минувшие сутки в России составил 5 478. Было госпитализировано 893 человека, выздоровело еще 5 028 пациентов, скончались 46. Об этом сообщает Оперштаб.

Всего в стране, по данным на 18 января 2023 года, выявили 21,8 млн случаев болезни, из которых 21,2 млн выздоровления, а 394,5 тыс – летальные исходы.

Сейчас в России также наблюдается эпидемия гриппа. Врачи предупреждают, что болезнь может спровоцировать иммунодепрессию, а это, в свою очередь, приводит к обострению многих хронических заболеваний – вплоть до туберкулеза или ревматизма, сообщает Радио 1.