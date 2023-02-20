Статистика по коронавирусу в России на 20 февраля

Зафиксировали более 12 тыс заражений

Количество новых заражений ковидом за минувшие сутки составило 12 076. Случаев госпитализации стало больше на 639. Выздоровевшими от коронавируса считаются 8 398 граждан, а 30 погибшими, сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

По данным на 20 февраля 2023 года, всего в России обнаружили порядка 22 млн заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии. При этом общее количество выздоровлений доросло до 21,5 млн, а смертей до 395,8 тыс.

На фоне снятия значительной части коронавирусных ограничений, туристы из Китая готовятся впервые за два года оказаться в Москве, сообщает телеканал "360". Первые путешественники начнут прибывать в Россию после 23 февраля.