Статистика по коронавирусу в России на 20 марта

Статистика по коронавирусу в России на 20 марта
Фото: www.unsplash.com
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Вирус не готов отступать

Положение дел на фронте борьбы с COVID-19 находится в относительно стабильном состоянии, однако полностью разобраться с инфекцией пока не удалось. Известно, что за прошедшие сутки в стране коварную заразу подхватили еще 10 310 человек.

Московские медицинские эксперты сообщили, что в столице России число новых случаев заболевания составило 1 282 человека. Соответствующий показатель в Санкт-Петербурге – 1 294 новых зараженных. В Воронежской области инфекция сразила организмы 499 человек.

В то же время, медики ведут борьбу с распространением заразы. За вчерашний день им удалось вылечить 8 593 человека. К сожалению, 31 пациент скончался.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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