Люди все еще заражаются пресловутым вирусом

Уже несколько лет наша страна борется с распространением опасного коронавирусного заболевания. Профильные эксперты ежедневно отчитываются о приросте инфицированных. Известно, что за прошедшие сутки в России коварную заразу подхватили еще 12 382 человека.



Самыми тревожными новостями поделились московские медики: в Белокаменной обнаружили еще 1 897 инфицированных. Следом идет Культурная столица с 1 344 заболевшими. В Воронежской области выявили 505 инфицированных.



При этом за сутки медикам удалось вылечить 12 544 пациента. К сожалению, 37 человек погибли.

