Статистика по коронавирусу в России на 25 марта

Статистика по коронавирусу в России на 25 марта
Фото: www.unsplash.com
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Люди все еще заражаются пресловутым вирусом

Уже несколько лет наша страна борется с распространением опасного коронавирусного заболевания. Профильные эксперты ежедневно отчитываются о приросте инфицированных. Известно, что за прошедшие сутки в России коварную заразу подхватили еще 12 382 человека.

Самыми тревожными новостями поделились московские медики: в Белокаменной обнаружили еще 1 897 инфицированных. Следом идет Культурная столица с 1 344 заболевшими. В Воронежской области выявили 505 инфицированных.

При этом за сутки медикам удалось вылечить 12 544 пациента. К сожалению, 37 человек погибли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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