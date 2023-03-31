Статистика по коронавирусу в России на 31 марта

Погибло еще 34 человека

Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил 12 974 новых случаях заражения за минувшие сутки. Количество госпитализаций составило 1 308, выздоровлений 11 065, а летальных исходов 34.

Всего в стране обнаружили 22,6 млн случаев заражения ковида. При этом выздоровления достигли 21,9 млн, а смертельные исходы 397,2 тыс.

Накануне почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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