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Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил 12 974 новых случаях заражения за минувшие сутки. Количество госпитализаций составило 1 308, выздоровлений 11 065, а летальных исходов 34.
Всего в стране обнаружили 22,6 млн случаев заражения ковида. При этом выздоровления достигли 21,9 млн, а смертельные исходы 397,2 тыс.
Накануне почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает RT.
Автор инициативы уже предлагал переименовать РФ в "Московию"