Статистика по коронавирусу в России на 31 марта

Погибло еще 34 человека

Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил 12 974 новых случаях заражения за минувшие сутки. Количество госпитализаций составило 1 308, выздоровлений 11 065, а летальных исходов 34.

Всего в стране обнаружили 22,6 млн случаев заражения ковида. При этом выздоровления достигли 21,9 млн, а смертельные исходы 397,2 тыс.

Накануне почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает RT.