Статистика по коронавирусу в России на 22 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 22 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Ежедневно специалисты-статисты сообщают гражданам нашей страны, как обстоят дела на фронте борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. Сегодня, 22 апреля, было объявлено, что за прошедший день выявили еще7 030 новых носителей ковида.

Столичные медики рассказали, что в Златоглавой обнаружили 927 зараженных. В Культурной столице данный показатель составил 574 человек. В Самарской области были заражены 320 местных жителей.

Также известно, что за 24 часа справиться с инфицированием смогли7 414 пациентов. К сожалению, 34 человек погибли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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