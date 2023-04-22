Статистика по коронавирусу в России на 22 апреля

Ковид пока не побежден

Ежедневно специалисты-статисты сообщают гражданам нашей страны, как обстоят дела на фронте борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. Сегодня, 22 апреля, было объявлено, что за прошедший день выявили еще7 030 новых носителей ковида.



Столичные медики рассказали, что в Златоглавой обнаружили 927 зараженных. В Культурной столице данный показатель составил 574 человек. В Самарской области были заражены 320 местных жителей.



Также известно, что за 24 часа справиться с инфицированием смогли7 414 пациентов. К сожалению, 34 человек погибли.

