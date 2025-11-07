Кустурица признался, что не жалует "Оскар" из-за недоверия к западному кино

Культовый кинодеятель сомневается в потенциале западного кинематографа

Кинорежиссер Эмир Кустурица считает победу "Аноры" на Каннском фестивале ошибочным: картина Шона Бейкера, полагает он, стала первой плохой работой, представленной среди победителей.

В комедийно-драматическом фильме, рассказал Кустурица, говорится об "играх богатых": любви сына олигарха и танцовщицы, которой на самом деле не было. Более картина ни о чем не повествует и не раскрывает никаких проблем.

Сегодня, отметил Кустурица, важно раскрывать истории разных людей. Вопрос заключается в их нравственных качествах. И, если брать в расчет историю "Аноры", в отношениях богатого человека и падшей девы главный элемент отсутствовал. И в фильме режиссер его не увидел. А в кинокартине, между тем, должна скрываться определенная тайна.

"Святая тайна, которую зритель сможет открыть, если ему сам фильм в этом поможет", – пояснил Кустурица в интервью женскому журналу "Клео.ру".

В современную эпоху технологий, добавил он, актуален вопрос глубины человеческих переживаний – к тому и стремится сегодняшний кинематограф.

А за "Оскаром" сербский режиссер следил только тогда, когда лауреатом премии стал фильм "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

"Сегодня не жду "Оскара", у меня нет веры, что лучшее кино – там",– добавил режиссер.

"Анору" ранее раскритиковал и Евгений Миронов, заявив, что "видел победителей и покруче", а сам фильм, на его взгляд, не тянет на "Золотую пальмовую ветвь".