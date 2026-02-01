Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли, концерты

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли, концерты
Фото: freepik

Театр

Гастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"

Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов. На сцене звучат знакомые хиты в новых аранжировках и живом исполнении, которые продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев шоу. А за гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co.

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: каждую неделю со вторника по воскресенье
Билеты на сайте

Категория 16+

Симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА"

Театр "ОДЕОН" представляет симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА", где прозвучат фантастические хиты маэстро в новом, неожиданном свете. Композиции выдающегося немецкого кинокомпозитора добавили глубины таким фильмам, как "Король Лев", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и многим другим значимым для мирового кинематографа произведениям. Мероприятие проходит в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива музыкантов, завоевавших признание у широкой публики. Важной частью атмосферы театра является утонченная авторская кухня. Все посетители смогут насладиться welcome drink и легким закусочным сетом (изумрудные оливки, бархатный бабагануш с гранатом, сливочное лабне с вялеными томатами, итальянская чиабатта, чипсы с семенами льна). Устраиваясь за комфортными столиками, гости погрузятся в многогранный киномир Ханса Циммера.

Где: театр "ОДЕОН" (Малая сцена), г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: 6, 14 и 22 февраля
Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Рок-мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести. А позже, восстав из пепла, становится символом надежды и сопротивления для угнетенного народа. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаева, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 28 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Игра в любовь или Непристойное предложение"

Фото: пресс-служба ЦДРИ

Увлекательная музыкальная комедия по мотивам европейских фильмов. В доме Лаурентисов разворачивается самая настоящая вендетта. Обманутый муж случайно сталкивается с любовником своей жены и намеревается ему отомстить.Неожиданная встреча двух соперников запускает череду забавных и остроумных ситуаций, превращая особняк в "карнавал" интриг и недоразумений. Взаимоотношения между шестью героями раскрываются через юмор и страсть, яркие танцевальные номера и традиционные элементы водевиля.

Где: ЦДРИ (ул.Пушечная, д.9/6, стр.1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Дракула"

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 1 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория: 16+

Спектакль "Снежный вальс"

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 26 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

"ИИстринские ведьмы.  Промт на любовь"

Фото: пресс-служба “YAteatr” Ярославы Славской

"YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь". Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Где: Театр в Хамовниках (г. Москва, улица Хамовнический вал, дом 34)
Когда: 17 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Парфюмер"

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 25 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Москва–Петушки"

Режиссер Федора Малышева предлагает прочитать классическую "одиссею в электричке" не как историю о пьянстве, а как путешествие души – странствие по закоулкам бессознательного и поиску смысла. Поэма, написанная в 1969 году и опубликованная лишь спустя два десятилетия, сохраняет иронию и трагичность одновременно. Сценография Виктора Малышева предлагает зрительное решение, где электричка превращается то в реальную поездку, то в портал между миром живых и миром божественным.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)
Когда: 2 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Без Есенина"

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)
Когда: 3 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" – одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)
Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)
Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Концерты

"Кармина Бурана" от "Русской Филармонии"

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" представит обновленный проект "Кармина Бурана". В новой версии постановки великие художественные шедевры эпохи Возрождения обретут новую жизнь благодаря технологиям искусственного интеллекта. Зрители увидят анимированные версии полотен Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля: статичные репродукции наполнятся движением, раскрывая скрытые смыслы картин. Пространство зрительного зала трансформируется в уникальную мультимедийную галерею, где каждая картина органично интегрируется в музыкальную драматургию кантаты.

Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Когда: 7 и 8 февраля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8
Когда: 21 февраля, 12:00
Билеты на сайте

Категория 0+

Мюзикл для детей "Кот в сапогах"

Эта постановка основана на знаменитой сказке Шарля Перро. Но в мюзикле присутствуют и неожиданные "сюрпризы", которые делают его еще более интересным. Спектакль наполнен музыкой из классических диснеевских мультфильмов. Это позволяет вовлечь маленьких зрителей в действо. Вообще, в мюзикле много интерактива: нередко героям требуется помощь зрителей – как детей, так и их родителей, которые станут частью захватывающих авантюр Кота в сапогах.

Когда: 22 февраля, 12:00
Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8
Билеты на сайте

Категория 0+

СПОРТ

"Забег ради жизни. На лыжах!"

Фонд "Линия Жизни" уже в 10-й раз проводит благотворительную лыжню "Забег ради жизни. На лыжах!". Приветствовать спортсменов и гостей праздника приедет победительница и призер этапов кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира и участник Олимпийских игр Наталья Матвеева. Разминку проведет двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева. Лыжников ждет трасса, подготовленная современной снегоуплотняющей техникой, теплые раздевалки и квалифицированное судейство. Все деньги за регистрационные взносы будут направлены на лечение детей.

Где: СК "Альфа-Битца"
Когда: 21 февраля 2026 года
Билеты на сайте

Категория 0+

